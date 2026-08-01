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Kaynak: İHA

Yeni sezon öncesi altyapı yapılanmasına yatırım yapan Samsunspor, Futbol Akademi Teknik Koordinatörlüğü görevine Hollandalı teknik adam Jan van Loon'un getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jan van Loon'un bilgi birikimi ve tecrübesiyle, geleceğin yıldızlarını yetiştiren Samsunspor Futbol Akademimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyor ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE GÖREV ALDI

Jan van Loon, kariyerinde PSV ve Arsenal başta olmak üzere birçok kulüp ve futbol organizasyonunda görev yaptı.

Hollandalı futbol adamı, altyapı oyuncularının gelişimi ve antrenör eğitimi alanındaki çalışmalarıyla Avrupa futbolunda önemli bir deneyim kazandı.

YILDIZ FUTBOLCULARIN GELİŞİMİNDE YER ALDI

Van Loon, dünya futbolunun önemli isimlerinden Virgil van Dijk, Frenkie de Jong ve Bukayo Saka'nın gelişim süreçlerinde görev aldı.

Tecrübeli futbol adamı ayrıca Thierry Henry, Freddie Ljungberg ve Mikel Arteta'nın UEFA Pro Lisans eğitimlerinde antrenör gelişimi çalışmalarına katkı sağlayarak dikkat çeken bir kariyere imza attı.