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Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiği isimler arasında Samsunspor adı altında yer verilen 7 kişiyle ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sevk listesinde yer alan kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. bünyesinde herhangi bir görevlerinin bulunmadığını belirterek TFF'ye gerekli başvurunun yapıldığını duyurdu.

TFF'NİN LİSTESİNDE 7 İSİM YER ALDI

TFF, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev yapan ve bu dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı.

Federasyon tarafından yayımlanan listede Ali Asal, Seyit Ali Kindal, Giray Şen, Rıfat Yılmaz, Serkan Kaya, Gökhan Kutlu ve Zafer Erdoğan, Samsunspor adı altında gösterilmişti.

Yıldırım, söz konusu kişilerin futbol şirketinde değil, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip Samsunspor Kulübü Derneği'nde yöneticilik yaptıklarını belirtti.

'DOĞRUDAN HİÇBİR BAĞI BULUNMAMAKTADIR'

Başkan Yüksel Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan açıklama şu şekilde:

"Söz konusu kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile idari ve resmi, doğrudan hiçbir bağı bulunmamaktadır. Bu kişiler, kulübümüz Futbol A.Ş. bünyesinde hiçbir görev almamış olup Samsunspor Kulübü Derneği'nde yöneticilik yapmışlardır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile Samsunspor Kulübü Derneği, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiliğe sahip iki farklı hukuki yapıdır.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.; Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Öztürk ile Veysel Bilen'den oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Görüldüğü üzere, sevk listesinde adı geçen kişilerin hiçbiri bu yapının içinde yer almamaktadır.

Açıklamada bu ayrımın gözetilmemesi, kulübümüzün kamuoyu nezdinde bahis soruşturmasıyla haksız biçimde ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Bu nedenle, 1 Ekim tarihli resmî yazımızla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılmıştır.

Konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar yapılmadan önce kulübümüzden bilgi ve teyit alınması ve yapılan yanlışlığın kamuoyuna yeni bir açıklamayla bir an önce düzeltilmesi talep edilmiştir. Kulübümüzün uğradığı ve uğrayabileceği her türlü zarar nedeniyle tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."