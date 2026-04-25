Çakır, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın Avrupa hedefleri açısından kritik olduğunu ancak elendiklerini ifade etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp ile başkan Yüksel Yıldırım’ın, yapılan açıklamalar ve taraftar tepkileri nedeniyle TFF tarafından PFDK’ye sevk edildiğini belirten Çakır, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakemle ilgili federasyona yazılı başvuruda bulunduklarını ve bu hakemin görev almaması yönünde talepte bulunduklarını aktardı.

Söz konusu başvurunun, Çaykur Rizespor maçının ardından teknik direktör Thorsten Fink’e verilen 3 maçlık ceza ve hakem atamalarına ilişkin süreçle bağlantılı olduğunu ifade eden Çakır, itirazlarına rağmen aynı hakemin Trabzonspor maçına atanmasının yaşanan gelişmelere zemin hazırladığını dile getirdi.

Kulübün sosyal medya paylaşımı nedeniyle disipline sevk edildiklerini belirten Çakır, yapılan açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve herhangi bir suç unsuru taşımadığını vurguladı.

Herhangi bir cezai yaptırımın eleştiri hakkını sınırlayacağını savunan Çakır, federasyonun eleştirilere karşı daha toleranslı olması gerektiğini ve hukuki çerçevede hareket edilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

"BEŞİNCİLİK HEDEFİ SÜRÜYOR"

Suat Çakır, Trabzonspor maçında Emre Kılınç’ın ısınma sırasında sakatlandığını ve tedavisinin devam ettiğini, Celil Yüksel’in sezonu kapattığını, Jaures Assoumou’nun ise sakatlığının sürdüğünü aktardı.

Ligde beşincilik ihtimalinin devam ettiğini belirten Çakır, kalan maçlara aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını ve Alanyaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çakır, Trabzonspor ile aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını da sözlerine ekledi.