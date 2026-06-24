Kaynak: AA

Samsunspor FC Store Atakum Şubesi’nde taraftarlara yönelik düzenlenen etkinlikte, 28 Haziran’a kadar sürecek kombine satış süreci tanıtıldı.

Genel satış döneminde kadın, öğrenci, engelli ve aile kategorilerinden başvuran taraftarlara yüzde 30 indirim uygulanacağı belirtildi. Kombine alan taraftarların isimlerinin koltuklara işleneceği ifade edildi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, kombine paketlerine Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının da dahil edildiğini söyledi.

Kombine satın alan taraftarlara koltuklarına isim yazdırma imkanı sunulduğunu ve Samsunspor FC Mobil Uygulaması üzerinden premium üyelik tanımlandığını belirten Çakır, “Bugün itibarıyla genel kombine satışlarımız başlamış bulunmaktadır. Bu süreçte çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Taraftarlarımıza hem bilgilendirme hem de etkinlikler aracılığıyla destek sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Çakır, tüm taraftarları kombine almaya davet etti.

Kulübün açıkladığı fiyatlara göre VIP tribün 35-40 bin, batı alt gold 40-45 bin, batı alt üst 25-30 bin, batı üst 16-20 bin, doğu alt üst 11-12 bin 500, kale arkası ise 6-7 bin lira arasında değişiyor.