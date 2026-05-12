Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Süper Lig’in son haftasında sahalarında ağırlayacakları Göztepe maçı öncesinde sezonun genel değerlendirmesini yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yöneticisi, takımın ligi yedinci sırada bitireceğini ve bu sonuçta hakem kararlarının önemli rol oynadığını ifade etti.

Sezonu istedikleri yerde tamamlayamadıklarını kaydeden Bilen, şu ifadeleri kullandı:

"İyisiyle kötüsüyle bir sezonu geride bıraktık. Evimizde oynayacağımız son Göztepe maçıyla da sezonu tamamlamış olacağız. 50 küsur maç oynayan bir takım olarak bu yıl oldukça yoğun ve yorucu bir sezon geçirdik. Hem yönetim, hem oyuncularımız hem de taraftarlarımız açısından zorlu bir süreç oldu. Gönül isterdi ki geçen sezon yaşadığımız başarılarımızı tekrar edelim ve Avrupa kupalarına katılarak ülkemizi yeniden başarıyla temsil edelim. Ancak zaman zaman yaşanan şanssızlıklar, sakatlıklar ve hakem hataları buna engel oldu."

KRİTİK TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI

Yıl boyunca yaşanan tartışmalı kararlara değinen Veysel Bilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Trabzonspor'a penaltılarla veda etmenin üzüntüsünü taşıdıklarını söyledi.

Ligde de beşincilik yarışında zorlandıklarını anlatan Bilen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda belki de final oynama şansımız varken Trabzonspor'a karşı penaltılar sonucunda elendik. Ligde de Göztepe ve RAMS Başakşehir FK ile beşincilik mücadelesi verirken onları yakalamak istiyorduk. Ancak RAMS Başakşehir FK maçında hakemin daha maçın başında, tartışılması bile abes olan bir pozisyonda bizim faul beklediğimiz anda penaltı kararı vermesi, ardından yine faulle yediğimiz bir gol süreci etkiledi. Üstelik bu tek örnek de değil. Sezon boyunca buna benzer birçok pozisyona şahit olduk."

TRANSFER KOMİTESİ HOCANIN RAPORUNU BEKLİYOR

Önümüzdeki sezona ilişkin yol haritasını da paylaşan Bilen, kadro planlamasının teknik heyetin değerlendirmelerine göre şekilleneceğini bildirdi.

Samsunspor'un haziran ayında yoğun bir mesai geçireceğini dile getiren Başkanvekili, "Bu yıl hakem hataları nedeniyle en fazla puan kaybeden takımlardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. Buna rağmen ligi yedinci sırada tamamlayıp önümüzdeki sezon daha iyisini yapmak için çalışacağız. Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda, başkanımız liderliğindeki transfer komitemiz, sezon boyunca izlenen oyuncular üzerinden değerlendirmelerini yapacak. Gidecek ve kalacak oyuncular yine hocamızın raporuna göre belirlenecek. Haziran ayında yoğun bir çalışma dönemi geçirip ilk kamp döneminden itibaren daha güçlü bir Samsunspor oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Taraftara da seslenen Veysel Bilen, yeni sezon bilet politikasına dair hazırlıkların son aşamada olduğunu duyurdu.

Bilen, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Taraftarlarımız müsterih olsun. Kombine ve loca satışlarıyla ilgili hazırlanan raporu başkanımıza sunup onay aldıktan sonra satışlara başlayacağız. Taraftarlarımızdan beklentimiz ise özellikle kombine konusunda kulübümüze destek olmalarıdır."