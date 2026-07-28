Samsunspor'da kadro yapılanması sürerken taraftarın sevdiği isimlerden Carlo Holse takımdan ayrılan futbolcular kervanına katıldı.

SAMSUNSPOR'DAN DUYGUSAL VEDA

Samsunspor, resmi açıklamasında Carlo Holse'ye teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Atatürklü armayı her zaman gururla temsil ettin. 3 sezon boyunca goller ve asistlerinin yanında büyük hatıralar da bıraktın. Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi'nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun. Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor taraftarının gönlünde her zaman özel bir yerin olacak. Birlikte yaşadığımız unutulmaz hatıralar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti. Yolun açık olsun."

Atatürklü Arma’yı her zaman gururla temsil ettin, üç sezon boyunca goller ve asistlerin yanında büyük anılar da bıraktın.



Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi’nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın,… pic.twitter.com/DF5EziJUW7 — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) July 28, 2026

114 MAÇTA 35 GOLE KATKI

2023 yılından bu yana Samsunspor forması giyen Carlo Holse, kırmızı beyazlı ekiple toplam 114 resmi maçta görev yaptı.

Danimarkalı futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol atarken 13 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

AVRUPA'DA DA İZ BIRAKTI

Holse, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu, organizasyonda en fazla asist yapan oyuncular arasında yer alarak Avrupa sahnesinde de adından söz ettirdi.

KADRODA YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Samsunspor'da Carlo Holse'nin ayrılığıyla birlikte takımdan ayrılan isimlerin sayısı artmaya devam etti.

Daha önce İrfan Can Eğribayat, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül ve Olivier Ntcham ile yollarını ayıran Karadeniz ekibinde, Cherif Ndiaye'nin de kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.