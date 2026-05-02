Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen ve Basın Sözcüsü Suat Çakır açıklamalarda bulundu.

“GALATASARAY’I SÜRKLASE EDEREK YENDİK”

Galibiyeti değerlendiren Veysel Bilen, “Bu galibiyet, hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayan başkanımıza ve stadı dolduran taraftarımıza armağan ediyorum. Hocamız, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla bu maça iyi hazırlandık. 3 haftadır süren galibiyet serimiz vardı. Şampiyonluğun en büyük adayı olan bir takımı sürklase ederek yenmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

“TESADÜF DEĞİL, YAPILANMANIN SONUCU”

Samsunspor’un bir yapılanma içinde olduğunu vurgulayan Bilen, “Bu galibiyet tesadüf değil. 21 yıl sonra gelen önemli bir sonuç. Samsunspor olarak Avrupa’da da ülkemize katkı sağladık. Ligde daha yukarıda olabilirdik” ifadelerini kullandı.

“SEZONUN EN GÜZEL MAÇLARINDAN BİRİ”

Basın Sözcüsü Suat Çakır ise, “Sezonun en iyi maçlarından birini oynadık. Galatasaray çok kaliteli bir takım. Biz de adil bir yönetim olduğunda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyoruz” dedi.