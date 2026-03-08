Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Samsunspor maçın neredeyse tamamını önde götürdüğü mücadelede son dakikalarda yediği 2 golle sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Karadeniz ekibi karşılaşmanın ardından maçta hakem yönetiminin kararlarına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki: 'Aynı senaryo' - Resim : 2

SAMSUNSPOR'UN MAÇ SONU PAYLAŞIMI

Samsunspor'dan yapılan paylaşımda Oosterwolde ve Guendouzi'nin yer aldığı iki pozisyonun görüntüsü paylaşılarak "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." ifadeleri kullanıldı.