Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Samsunspor maçın neredeyse tamamını önde götürdüğü mücadelede son dakikalarda yediği 2 golle sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Karadeniz ekibi karşılaşmanın ardından maçta hakem yönetiminin kararlarına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

SAMSUNSPOR'UN MAÇ SONU PAYLAŞIMI

Samsunspor'dan yapılan paylaşımda Oosterwolde ve Guendouzi'nin yer aldığı iki pozisyonun görüntüsü paylaşılarak "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." ifadeleri kullanıldı.