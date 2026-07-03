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Kaynak: AA

Samsunspor, son olarak Kayserispor'da forma giyen kaleci Bilal Bayazıt'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, futbol kariyerine Hollanda'da başlayan Bilal Bayazıt'ın Vitesse altyapısında yetiştiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı kariyerinin ardından Vitesse'de profesyonel futbol kariyerine adım atan başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Vitesse ve Kayserispor formalarıyla önemli tecrübeler edinen Bilal Bayazıt'ın, kırmızı-beyazlı armamız altında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz."

SAMED ONUR'LA 3+1 YILLIK İMZA

Samsunspor, orta saha oyuncusu Samed Onur ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bayer 04 Leverkusen altyapısından yetişip Fatih Karagümrük SK, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği SK formalarını giyen orta saha oyuncusu Samed Onur ile 3 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Samed Onur, Bayer 04 Leverkusen altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 2020 yılında Bayer 04 Leverkusen’de adım atan başarılı orta saha oyuncusu, daha sonra Fatih Karagümrük SK, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği SK formalarını giydi. Samsunspor ailemize hoş geldin, Samed! Kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.