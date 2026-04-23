Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Trabzonspor'a evinde penaltı atışlarıyla elenen Samsunspor maç sonu hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
MAÇ SONU DA ATİLLA KARAOĞLAN TEPKİSİ
Maçtan önce de Atilla Karaoğlan atamasına tepki göstererek kararını değiştirmesi yönünde TFF ve MHK'ya seslenen Samsunspor zorlu mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
SAMSUNSPOR'UN PAYLAŞIMI: 'POZİSYONLAR AÇIK VİCDAN KARAR'
Samsunspor, "Pozisyonlar açık, vicdan KARA... Hafızalardan çıkmayacak KARA gece!" ifadelerini kullanarak Atilla Karaoğlan'ın siyah beyaz fotoğrafını paylaştı.
Pozisyonlar açık, vicdan KARA...— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) April 23, 2026
Hafızalardan çıkmayacak KARA gece! pic.twitter.com/sB3881rdtr