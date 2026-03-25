Samsunspor basın sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Çakır, bu sezon UEFA Conference League’de ilk 16’ya kalarak önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Avrupa serüveninin sona erdiğini ifade eden Çakır, artık odaklarını Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası’na çevirdiklerini aktardı. Türkiye Kupası’nı Avrupa hedefi açısından kısa vadeli bir yol olarak gördüklerini dile getiren Çakır, kalan üç maçın kritik olduğunu ve Avrupa’ya yeniden katılımı hedeflediklerini vurguladı. Bu süreçte elde edilen deneyimin kulüp adına değerli olduğunun altını çizdi.

"8 MAÇTA 24 PUAN HEDEFLİYORUZ"

Suat Çakır, ligde önlerinde 8 karşılaşma bulunduğunu hatırlatarak bu maçlardan maksimum puan toplamayı amaçladıklarını ifade etti. Hedeflerinin ilk 5 içinde yer almak olduğunu belirten Çakır, bu doğrultuda gerekli güce sahip olduklarını söyledi. Yeni teknik ekip ve sakat oyuncuların dönüşüyle takımın daha güçlü bir görüntü verdiğini aktardı.

Yönetim, teknik heyet ve futbol direktörlüğüyle ortak hedefler doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Çakır, “Neden olmasın?” yaklaşımıyla yola devam ettiklerini kaydetti. Özellikle bu hafta oynanacak Konyaspor maçının büyük önem taşıdığını, ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasının da belirleyici olacağını ifade etti. Bu iki maçtan kayıpsız çıkılması halinde hedeflerin sürdürülebileceğini söyledi. Taraftar desteğinin bu süreçte kritik rol oynadığını da vurguladı.

Türkiye Kupası sürecine de değinen Çakır, rakiplerinin Trabzonspor olduğunu hatırlattı. Bu turu geçmeleri halinde Galatasaray ile Gençlerbirliği eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını belirtti. Hem ligde ilk 5 hedefi hem de kupada ilerleme amacıyla yol aldıklarını ifade etti.

Sakatlık durumlarına da değinen Çakır, Afonso Sousa’nın iyileştiğini ve önümüzdeki maçlarda süre almasının beklendiğini söyledi. Nampalys Mendy için küçük bir sakatlık bulunduğunu ve Konyaspor maçına yetiştirilmesinin planlandığını aktardı. Lubomir Satka’nın el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve ameliyatının ülkesinde gerçekleştirildiğini, Jaures Assoumou’nun ise sakatlığının sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca teknik direktör Thomas Reis tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Çakır, söz konusu değerlendirmeleri talihsiz olarak nitelendirdi.