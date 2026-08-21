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Kaynak: İHA

Rizespor maçı öncesi Samsunspor'da sakatlık şoku derinleşiyor. Forvet Marius ve orta saha Makoumbou'nun da kadrodan çıkarılmasıyla kırmızı-beyazlı ekipte eksik listesi kabardı.

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor’da sakatların sayısı bir hayli arttı. Sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Elayis Tavşan, Tanguy Coulibaly, Igor Drapinski, Yunus Emre Çift ve Jaures Assoumou’ya ek olarak bağırsak enfeksiyonu geçiren Antoine Makoumbou ile son antrenmanda sakatlanan Marius Mouandilmadji, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkartıldı.

SAMSUNSPOR GOLCÜSÜNDEN MAHRUM

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan sağlık durumu bilgilendirmesinde, "Oyuncumuz Antoine Makoumbou, geçirdiği ağır gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu) nedeniyle VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde yatarak tedavi görmüş ve dün taburcu edilmiştir. Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncumuz Marius Mouandilmadji, sağ uyluk ön kas grubundan (M. Quadriceps Femoris) sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından oyuncumuz kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsunspor’un Rizespor kamp kadrosunda ise Bilal Beyazıt, Okan Kocuk, Efe Üstün, Ali Diabate, Antoine Sekongo, Celil Yüksel, Elliot Watt, Emre Kılınç, Enes Albak, Eyüp Değirmenci, Fatih Kaya, Gabriele Guarino, Mustafa Tan, Joe Mendes, Logi Tomasson, Saikouba Jarju, Samed Onur, Tahsin Bülbül, Toni Borevkovic ve Yalçın Kayan yer aldı.