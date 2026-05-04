Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldırım, 3 sezondur Samsunspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile yollarını ayıracaklarını duyurdu.

Sezon sonu kontratı bitecek olan Ntcham ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadıklarını aktaran Yüksel Yıldırım, yıldız oyuncunun yerini ise Fransa Ligue 2'deki ikinci takımı Dunkerque’ten genç bir isimle dolduracaklarını açıkladı.

YÜKSEL YILDIRIM: 'NTCHAM'IN YERİNE SEKONGO'YU ALIYORUZ'

Yüksel Yıldırım, "Ntcham takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri. Bazı maçlarda çok iyi oynuyor, bazı maçlarda ise beklenen seviyenin çok altında kalıyor. Maaş konusunda indirimi kabul etmeyince kendisinden vazgeçtik. Onun yerine Fransa’daki takımımız Dunkerque’den Antoine Sekongo’yu alıyoruz. 21 yaşında, ileride yıldız olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor” dedi.