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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Kasımpaşa, karşılaşmayı 4-1 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetine ulaştı. İstanbul temsilcisinin gollerini Winck, Arous (2) ve Benedyczak kaydederken Samsunspor'un tek golü Coulibaly'den geldi.

Samsunspor'un başında ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, yeni takımındaki ilk karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

KASIMPAŞA İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Kasımpaşa, 27. dakikada Winck'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 31. dakikada Arous'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Samsunspor, 45'te Coulibaly'nin golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Kasımpaşa, 64. dakikada Arous'un kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle skoru 3-1'e taşıdı.

78. dakikada golcü oyuncu Benedyczak sahneye çıkaran maçın skorunu tayin etti.

SAMSUNSPOR ÜST ÜSTE 6. KEZ KAYBETTİ

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor'un kötü gidişatı, teknik direktör değişikliğinin ardından da devam etti.

Karadeniz ekibi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kaybetti.

Samsunspor'un son 6 lig maçındaki sonuçları şöyle:

Samsunspor 0-2 Fenerbahçe

Kocaelispor 1-0 Samsunspor

Samsunspor 1-5 Çorum FK

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor

Samsunspor 0-3 Trabzonspor

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor

Samsunspor, bu süreçte hücumda etkisiz kalırken savunmada da ciddi sorunlar yaşadı. Karadeniz temsilcisi, son 6 maçta yalnızca 3 kez ağları havalandırırken kalesinde toplam 16 gol gördü.

KASIMPAŞA 13 PUANA YÜKSELDİ

Kasımpaşa, Samsunspor karşısında aldığı farklı galibiyetle puanını 13'e yükseltti ve Süper Lig'de 7. sıraya yerleşti.

Samsunspor ise 8 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 4 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, 18 takımlı ligde 17. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise evinde Amedspor'u konuk ederek kötü seriyi sonlandırmaya çalışacak.

KASIMPAŞA 4-1 SAMSUNSPOR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 86 Mouanga), Baldursson, Kerem Demirbay (Dk. 83 Hajradinovic), Rak-Sakyi (Dk. 86 Rafferty), Elson Mendes, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Diarra), Benedyczak (Dk. 82 Güven Yalçın)

Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Yunus Emre Çift (Dk. 70 Erakovic), Guarino, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 86 Elayis Tavsan), Watt, Coulibaly (Dk. 86 Jarju), Ohlenschlaeger (Dk. 70 Sekongo), Emre Kılınç (Dk. 46 Sousa), Bayo

Goller: Dk. 27 Winck, Dk. 31 ve 64 Arous, Dk. 78 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 45 Coulibaly (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 79 Elson Mendes (Kasımpaşa), Dk. 55 Sousa, Dk. 89 Watt (Samsunspor)