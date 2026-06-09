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Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan bilgilendirme toplantısında Operasyon Direktörü Soner Soykan, bilet ve loca fiyatlandırmasının yönetim ve icra kurulu tarafından belirlendiğini açıkladı. Mevcut kombine sahiplerine öncelik tanınacağını belirten Soykan, bu grubun 12-20 Haziran arasında yenileme hakkına sahip olacağını, ardından 24 Haziran itibarıyla genel satışa geçileceğini ifade etti.

Kulüp yetkilileri, taraftarların tribün desteğini sürdürülebilir kılmak için fiyat politikasında hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

KOMBİNEDE YÜZDE 70 AVANTAJ

Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, ekonomik koşullara rağmen kombine fiyatlarında büyük bir artış yapılmadığını belirterek, kombine sahiplerine toplamda yüzde 70’e varan avantaj sağlanacağını bildirdi. Uygulamanın temel amacının taraftarı sezon boyunca tribüne çekmek ve sadakati ödüllendirmek olduğu kaydedildi.

AİLE VE SOSYAL İNDİRİMLER ARTIRILDI

Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus ise taraftar geri bildirimleri doğrultusunda yeni indirim düzenlemeleri yapıldığını açıkladı. Aile indiriminin yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltildiği, böylece üç kişilik bir ailenin iki kişi ücretiyle maç izleyebileceği ifade edildi.

Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için de yüzde 30 indirim uygulanacağı belirtildi. Kulüp ayrıca ücretsiz bilet uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.