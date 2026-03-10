Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son olarak karşılaştıkları Fenerbahçe maçında hakem faciası yaşadıklarını iddia etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Çakır, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe karşılaşması sonrasında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım’a yönelik hakaretler yapıldığını belirterek, hakaret edenlerin tespit edilip haklarında dava açılacağını ifade etti.

HEDEF AVRUPA’DA ÇEYREK FİNAL

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano ile 12 Mart Perşembe günü sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatan Çakır, “Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Çeyrek finale kalmak için Rayo Vallecano takımını geçmemiz gerekiyor. Bunun için ciddi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Geçen yıl kısıtlı kadroyla ligde üçüncü olduysak, bu taraftarımızın desteğiyle mümkün oldu. Kimsenin kızmaya, küsmeye hakkı yok, herkes gelip takımını desteklemeli.” dedi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Samsunspor’u tarihi günlerinde taraftarın yalnız bırakmamasını isteyen Çakır, “Taraftarlarımız bu önemli günlerde yanımızda olsun. Stadı doldurmamız gerekiyor. Eğer maçı 1-2 farkla kazanırsak, İspanya’da turu geçeceğimize inanıyoruz. Bu inanç bizde var.” ifadelerini kullandı.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Sakat oyuncular hakkında bilgi veren Çakır, “Jaures Assoumou’nun sakatlığı uzun sürecek. Zeki Yavru’nun tedavisi devam ediyor, bu maçta olup olmayacağı maç günü belli olacak. Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ise sakatlıklarını atlattı; oynayıp oynamayacaklarına teknik direktörümüz karar verecek.” dedi.