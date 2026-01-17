Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi yıldız oyuncu Carlo Holse'nin kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Carlo Holse maç kadrosundan çıkarıldı
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Holse'nin sindirim enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Samsunspor'un açıklaması
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Carlo Holse, geçirmiş olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu (akut gastroenterit) nedeniyle yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gençlerbirliği karşılaşması kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."