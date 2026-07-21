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Samsunspor’un yıldız oyuncusu Carlo Holse’nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. MLS ekiplerinden St. Louis City’nin, Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

6 MİLYON DOLARLIK TRANSFER İDDİASI

The Athletic’te yer alan habere göre St. Louis City, Carlo Holse transferi için Samsunspor’a 6 milyon dolar bonservis ödemeye hazırlanıyor.

SÖZLEŞME KRİZİ YAŞAMIŞTI

Holse’nin bir süredir Samsunspor ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı ve ayrılık ihtimalinin güçlendiği daha önce de gündeme gelmişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Taraflardan transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.