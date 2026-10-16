Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Nenad Bjelica, takımla ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor'da Bjelica ilk antrenmanına çıktı - Resim : 1

Dün göreve başlayan Bjelica'nın yönetimindeki antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde yapıldı. Futbolcular, çalışmanın ilk bölümünde ısınma hareketleriyle hazırlık yaptı.

Antrenmanın devamında top kapma ve 5'e 2 pas çalışmaları üzerinde duran oyuncular, ardından orta ve şut organizasyonları gerçekleştirdi.

Samsunspor, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.