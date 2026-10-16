Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Nenad Bjelica, takımla ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Dün göreve başlayan Bjelica'nın yönetimindeki antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde yapıldı. Futbolcular, çalışmanın ilk bölümünde ısınma hareketleriyle hazırlık yaptı.
Antrenmanın devamında top kapma ve 5'e 2 pas çalışmaları üzerinde duran oyuncular, ardından orta ve şut organizasyonları gerçekleştirdi.
Samsunspor, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.