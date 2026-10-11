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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Samsunspor'a karşılaşmanın ardından iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Trabzonspor maçında sakatlanan Fatih Kaya ve Celil Yüksel'in sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklama yayımladı.

Yapılan tetkiklerde Fatih Kaya'nın sağ 8. kaburgasında kırık, Celil Yüksel'in ise sol uyluk arka kas grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Samsunspor'un açıklamaları şu şekilde:

"Dün akşam oynanan Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı çarpışma sonrası göğüs bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Fatih Kaya, maçın ardından VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ 8. kaburgasında kırık tespit edilmiştir.

Aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Celil Yüksel’in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ise sol uyluk arka kas grubunda (M. Biceps Femoris) zorlanma ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavi ve takip süreçleri sağlık ekibimiz tarafından sürdürülmektedir.

Futbolcularımız Fatih Kaya ve Celil Yüksel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."



