Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin 2-1 geriden gelerek 3-2 kazandığı maç sonrası Samsunspor, Başkan Yüksel Yıldırım'a yönelik sosyal medyada yapılan iftira ve tehdit içerikli paylaşımlar için hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

SAMSUNSPOR: 'YÜKSEL YILDIRIM ASLA YALNIZ DEĞİLDİR'

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’a yönelik sosyal medya platformları üzerinden yürütülen sistematik hakaret, iftira ve tehdit içerikli saldırıları hukuk ekibimizle birlikte yakından takip ediyoruz.

Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, yalnızca kulübümüzün değil, "büyük" addedilen yapılara karşı tüm Anadolu kulüplerinin ve taraftarlarının gür sesidir. Bu dik duruşun belirli çevrelerde rahatsızlık uyandırdığının farkındayız. Ancak bilinmelidir ki; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım asla yalnız değildir.

Samsunspor Camiası ve büyük taraftarımız, başkanımızın her adımında en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Söz konusu hukuk dışı eylemleri gerçekleştirenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığı nezdinde gerekli tüm yasal süreçler ivedilikle başlatılacaktır. Saygılarımızla..."