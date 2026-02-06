Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, yarın Samsunspor deplasmanında sahaya çıkacak. İki ekip lig tarihinde 56. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek Süper Lig’de yaptıkları 55 mücadelede Trabzonspor 32 kez galip gelirken, Samsunspor 11 kez kazandı, 12 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak maçta düdük Alper Akarsu’da olacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRÜYOR

Rekabet 1967 yılında 2. Lig’de başlayan iki takım, o tarihten bu yana Süper Lig’de 5, 2. Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 6 olmak üzere toplam 65 kez karşılaştı. 2. Lig’deki 4 maçta Trabzonspor 2 galibiyet aldı, Samsunspor 1 kez kazandı, 1 mücadele berabere bitti. Türkiye Kupası’ndaki 6 karşılaşmada Trabzonspor 5 galibiyet elde ederken Samsunspor 1 kez üstün geldi.

Süper Lig’de 55 maçta Trabzonspor 32 galibiyet, Samsunspor 11 galibiyet elde etti, 12 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 101 gol atarken kalesinde 46 gol gördü. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan son karşılaşma 1-1’lik beraberlikle tamamlanmıştı.