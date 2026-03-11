Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’yu ağırlayacak.

Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu maçta düdük çalacak ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, evindeki ilk karşılaşmayı kazanarak İspanya’daki rövanşa avantajlı skorla gitmeyi amaçlıyor.

SAMSUNSPOR’DA 4 EKSİK

UEFA listesine dahil edilmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano maçında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de forma giyemeyecek.

Yaklaşık 3 aydır takımdan uzak kalan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa’nun durumu ise teknik direktör Thorsten Fink’in vereceği karara bağlı olarak maç kadrosunda netlik kazanacak.