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Trendyol Süper Lig’in 7’inci haftasında Trabzonspor Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak

Karadeniz derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tómasson, Celil, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre, Bayo.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino.