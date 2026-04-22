Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Trabzonspor ile evinde oynayacağı karşılaşmaya hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasına sert tepki gösterdi.

Karadeniz ekibi yaptığı açıklamada, Atilla Karaoğlan'ın tartışmalı bir kırmızı kartla teknik direktör Thorsten Fink'in 3 maç ceza almasına yol açtığını hatırlatarak TFF ve MHK'nın kararını yeniden değerlendirmesini talep etti.

SAMSUNSPOR: 'ATİLLA KARAOĞLAN'IN ATANMASI KABUL EDİLEMEZ'

Samsunspor'un Atilla Karaoğlan atamasına yönelik açıklaması şöyle:

"Daha iki hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink’e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan’ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz.

Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır.

Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz.

Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz."