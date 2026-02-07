Karadeniz Derbisi’nde Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de karşılaşacak. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Karşılşama beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor
Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İşte Karadeniz derbisinin detayları...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Samsunspor 30 puanla maça çıkıyor. Kasımpaşa galibiyetiyle 7 maçlık hasreti bitiren kırmızı-beyazlılar, derbiyi kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.
İki takım sezonun ilk yarısında Trabzon’da 1-1 berabere kaldı. Rekabette Trabzonspor’un 30-13 üstünlüğü var ancak Samsun’daki maçlarda ev sahibi ekip önde.
Trabzonspor, Samsunspor’a karşı ligde oynadığı son 4 maçı kazanamadı.
Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
Samsunspor - Trabzonspor Muhtemel 11'ler
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Elayis, Holse, Assoumou, Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Nwakaeme, Onuachu