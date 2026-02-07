Yeniçağ Gazetesi
Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor

Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İşte Karadeniz derbisinin detayları...

İbrahim Doğanoğlu
Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor - Resim: 1

Karadeniz Derbisi’nde Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de karşılaşacak. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Karşılşama beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor - Resim: 2

Samsunspor 30 puanla maça çıkıyor. Kasımpaşa galibiyetiyle 7 maçlık hasreti bitiren kırmızı-beyazlılar, derbiyi kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor - Resim: 3

Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor - Resim: 4

İki takım sezonun ilk yarısında Trabzon’da 1-1 berabere kaldı. Rekabette Trabzonspor’un 30-13 üstünlüğü var ancak Samsun’daki maçlarda ev sahibi ekip önde.

Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor - Resim: 5

Trabzonspor, Samsunspor’a karşı ligde oynadığı son 4 maçı kazanamadı.

Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor - Resim: 6

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor - Resim: 7

Samsunspor - Trabzonspor Muhtemel 11'ler

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Elayis, Holse, Assoumou, Ndiaye

Karadeniz derbisi: Samsunspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor - Resim: 8

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Nwakaeme, Onuachu

