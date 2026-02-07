Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor Samsunspor’a konuk oluyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR İLK 11

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tómasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Mustafa, Muçi, Felipe, Onuachu

SAMSUNSPOR 0-1 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Samsunspor-Trabzonspor maçı başladı.

SAMSUNSPOR TEHLİKELİ GELDİ

6' Holse'nin pasında ceza sahası dışından Ntcham gelişine sert vurdu. Top direğin üstünden dışarı çıktı.

MUSTAFA ÖNEMLİ FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

12' Batagov'un ince pasında savunma arkasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç topla buluştu. Mustafa dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalsa da topu ayağından açınca pozisyonunu kaybetti.

OULAI UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

15' Orta sahada pas arası yaparak topu kapan Oulai uzaklardan sert bir şutla şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı.

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI

17' Onuachu'nun ceza sahası içinde pasında Felipe Augusto gelişine vurdu. Okan Koçuk'tan seken top Mustafa Eskihellaç'ın önüne düştü. İkinci pozisyonda Mustafa Eskihellaç'ın şutunda Okan Koçuk bir kez daha topu çeldi ve devamında Samsunspor savunması pozisyonu uzaklaştırdı.

TRABZONSPOR ONUACHU'NUN KAFA GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

23' Muçi'nin arka direğe yaptığı ortaya Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşunda Satka'ya da çarpan top ağlarla buluştu. Trabzonspor 1-0 öne geçti.

SAMSUNSPOR ASSOUMOU İLE TEHDİT YARATTI

29' Samsunspor'un tehlikeli atağında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun şutunda Trabzonspor defansından seken top direğin yanından kornere çıktı.

VAN DRONGELEN KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

31' Mustafa Eskihellaç bir birde Zeki Yavru'yu çalımlayarak son çizgide topu kale önüne çevirdi. Ernest Muçi'den önce Van Drongelen kritik bir müdahaleyle gol pozisyonunu önledi.

ONUACHU OFSAYTA YAKALANDI

38' Trabzonspor Muçi ile Onuachu iş birliğinden ikinci golü buldu. Ancak yardımcı hakem Onuachu'nun ofsaytta olduğunu tespit etti ve pozisyon gol değeri kazanmadı.

TRABZONSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

41' Sağ kanatta topla buluşan Muçi ceza sahası içerisine koşu yapan Mustafa'yı gördü. Mustafa topu kontrol edip şutunu çekti. Okan Koçuk gole izin vermedi.