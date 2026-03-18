UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor evinde 3-1 yenildiği İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk oluyor.

Yarın zorlu karşılaşma öncesi kameraların karşısına geçen Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, skor dezavantajlarına rağmen turu geçmek için pozistif olduğunu ifade etti.

THORSTEN FINK: 'İLK DAKİKALARDA GOLÜ BULURSAK HER ŞEY MÜMKÜN'

Thorsten Fink şöyle konuştu:

Bu tür maçlardan sonra her şey mümkün olduğuna inanıyorum. Biz buraya maçı kaybetmeye değil maçı kazanmaya geldik. Tabii skor ne olur bilmiyorum. İlk dakikalarda bulabileceğimiz golden sonra maç sürpriz sonuçlara açık olacaktır.

İlk maçta bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı maçı kaybettik. Ama bu seviyelerde ligde her hangi bir zayıf takım yok. Biz de zayıf takım değiliz. Rakibimizde iyi bir takım, hatta kendi liginde baskı şiddetlerinde, koşularda belki liglerinde en iyi istatistiklere sahipler. Elbette her şey mümkün. Kesinlikle zor olacaktır. Kendi evimizde 3-1 yenilgi aldık. tabii kendimizi inanıyoruz. Bizimde kendi gücümüz var. Turu geçmekle alakalı pozitif olduğumu söyleyebilirim."