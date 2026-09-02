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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun’un Terme ilçesinde faaliyet gösteren Genç Termeliler Taraftarlar Derneği, tribünlerde disiplini sağlamak ve gerçek taraftarları ödüllendirmek amacıyla sıra dışı bir karara imza attı. Dernek Başkanı Ali Kondakcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamayla, bundan sonra bedelsiz bilet yüklemesi yapılmayacak kişileri sert kurallarla ilan etti.



Başkan Kondakcı'nın "Açık ve net" diyerek paylaştığı ve tribün kültüründe yeni bir dönem başlatacak 7 maddelik radikal karar şu şekilde: Araç Tercihine Göre Engel: Deplasmanlara taraftar otobüsüyle gelmeyip, özel arabasıyla maça gidenler artık bilet yüklemesi için derneği arayamayacak.

Maç Seçenler Yandı: Samsunspor'un sadece büyük veya kritik maçlarını seçip diğer karşılaşmalara gelmeyenlere kesinlikle bilet verilmeyecek.

Bilette Pozitif Ayrımcılık: Bundan sonra bilet yüklemelerinde öncelik ve ayrıcalık sadece derneğin kemik kadrosuna, öğrencilere ve kadın taraftarlara tanınacak.

"İyi Gün Dostları" Kara Listede: Derneğin sosyal aktivitelerine katılmayan, zor günlerde destek vermeyip sadece bilet ihtiyacı olduğunda derneği hatırlayanlara müsamaha gösterilmeyecek.

Termespor Şartı: İlçenin en büyük değeri olan yerel kulüp Termespor'un maçlarına gelerek destek vermeyenler, dernek imkanlarından mahrum bırakılacak.

Sosyal Hayat Takibi: Tribün uğruna ailesini, okulunu veya işini aksatanlara izin verilmeyecek; her şey aile ve okul bilgisinde ilerleyecek.

Sıfır Tolerans: Taraftarlar derneği içinde huzursuzluk çıkaranlara, alkol ve sigara gibi maddelerle düzeni bozanlara asla taviz verilmeyecek.

Başkan Ali Kondakcı’nın tribün disiplinini ve aidiyet duygusunu artırmayı hedefleyen bu açıklaması, kısa sürede taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.