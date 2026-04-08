Samsunspor, 27. haftasında ertelenen karşılaşmada yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig’de geride kalan 27 haftada 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Samsunspor, 36 puanla 7. sırada yer alıyor.
İlk yarıda Samsun’da oynanan maç 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
Samsunspor’da sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ile sarı kart cezası bulunan Emre Kılınç, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Samsunspor’da kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes ve Olivier Ntcham 3’er sarı kartla haftalık risk altında bulunuyor.
Bu futbolcular, Rizespor maçında sarı kart almaları halinde hafta sonu oynanacak Eyüpspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.