Süper Lig’de Samsunspor, sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.

31. dakikada Makoumbou’nun golüyle Samsunspor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda 46. dakikada Borevkovic’in kendi kalesine attığı golle Kayserispor eşitliği sağladı: 1-1.

90+3. dakikada Tomasson’un attığı golle Samsunspor, skoru 2-1’e taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 35’e yükseltirken, Kayserispor 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Rizespor’a konuk olacak; Kayserispor ise evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.