Samsunspor UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz başında 5. dakikada Assoumou’nun bireysel çabasıyla penaltı kazanan Samsunspor’da Ndiaye öne geçme fırsatını değerlendiremedi.
Samsunspor ilk yarıda gol pozisyonlarına girse de sonuçlandırma kısmında zorluk yaşadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.
Zaman zaman ev sahibi Shkendija geliştirdiği tehlikeli ataklarla etkili olsa da maçın kontrolünü elinde tutan Samsunspor ikinci yarıda oyuna giren Mouandilmadji’nin 77. dakikada ağları havalandırmasıyla sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.
SHKENDIJA-SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.
SHKENDIJA 0-1 SAMSUNSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)
1' Rohit Saggi'nin ilk düdüğüyle Shkendija-Samsunspor maçı başladı.
Cherif Ndiaye penaltı atışından yararlanamadı. pic.twitter.com/qMKqEY2HXL— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
SAMSUNSPOR NDIAYE İLE PENALTI KAÇIRDI
5' Assoumou rakibini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdiği sırada Fetai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Norveçli hakem penaltı noktasını gösterdi. Cherif Ndiaye penaltıyı kaçırdı.
SAMSUNSPOR NET FIRSAT KAÇIRDI
38' Samsunspor net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Makoumbou'nun ceza sahası içerisine ortaladığı topu kontrol edip şutunu çeken Holse kale önünde çerçeveyi tutturamadı.
İLK YARI SONUCU: SHKENDIJA 0-0 SAMSUNSPOR
SAMSUNSPOR KALESİNDE BÜYÜK TEHLİKE YAŞANDI
50' Ibraimi çalımlarla ceza sahası içerisinde pozisyonu yoktan var etti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ibraimi'nin şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.
SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI
53' Verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Assoumou'nun şutunda kaleci Gaye gole izin vermedi.
GOOOLLL! Holse’nin güzel ortasını Mouandilmadji şahane bitirdi! Samsunspor deplasmanda 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/IAgZI0Yvlr— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
SAMSUNSPOR MARIUS İLE GOLÜ BULDU
77' Samsunspor, Holse'nin ortasında Marius Mouandilmadji'nin golüyle öne geçti.
Mouandilmadji çok net pozisyondan yararlanamadı! pic.twitter.com/oEJKpqMrHu— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
MARIUS NET POZİSYONU KAÇIRDI
88' Ntcham'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Mouandilmadji net gol fırsatından yararlanamadı. Şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.