Samsunspor ilk maçını 1-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi son 16 play off turunun rövanşında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk ediyor.

THORSTEN FINK'İN İLK İÇ SAHA MAÇINDA TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Samsunspor'da yeni teknik direktör Thorsten Fink'in takımın başında çıktığı ilk iç saha maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun tribünler boş kaldı.

ALMAN ÇALIŞTIRICI MAÇ ÖNCESİ TARİHİ BAŞARI VURGUSU YAPMIŞTI

Thorsten Fink maç öncesi yaptığı açıklamada, "İlk defa kendi evimde bir karşılaşmaya çıkacağım. Maçı dört gözle bekliyorum. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

SAMSUNSPOR TARAFTARLARI SHKENDIJA MAÇINA YETERLİ İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Buna rağmen Shkendija ile oynanan kritik karşılaşmaya Samsunspor taraftarının ilgisinin düşük seviyede kalması dikkat çekti.