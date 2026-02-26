Samsunspor UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Shkendija'yı ağırlıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan kritik maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetiyor.

SAMSUNSPOR-SHKENDIJA İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Ndzengue Moubeti.

SAMSUNSPOR 0-0 SHKENDIJA CANLI ANLATIM

1' Simone Sozza'nın ilk düdüğüyle Samsunspor-Shkendija maçı başladı.

SAMSUNSPOR MARIUS İLE TEHDİT YARATTI

14' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin şutunda FK Shkendija savunması son anda araya girerek pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.

MAÇTA İLK YARIM SAAT DÜŞÜK TEMPODA GEÇTİ

30' Samsun'da maça iki takım da kontrollü başladı. Düşük tempoda geçen ilk yarım saatte Samsunspor da Shkendija da pozisyon üretemedi.