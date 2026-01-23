Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor; Carlo Holse, Eyüp Aydın, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin sakatlıklarını duyurdu. 4 isim de yarın oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemiyecek.

İşte Samsunspor'un açıklaması

SAĞLIK RAPORU

Oyuncumuz Carlo Holse, geçirmiş olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu (akut gastroenterit) sonrasında takım antrenmanlarına kısmen katılmaya başlamıştır. Ancak fiziki olarak henüz tam hazır olmaması ve olası sakatlık riskine karşı, Kocaelispor karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmemiştir.

Oyuncumuz Eyüp Aydın, yaşamış olduğu kasık ağrıları (Osteitis Pubis) nedeniyle uygulanan tedavi sürecinin ardından, fizyoterapist eşliğinde saha ve salon çalışmalarını tamamlamıştır. Oyuncumuz, önümüzdeki haftanın başından itibaren takım antrenmanlarına katılacaktır.

Oyuncumuz Afonso Sousa, yaşamış olduğu sol ayak bileği çoklu bağ yaralanması, kemik ödemi ve kemik eziği (bone bruise) nedeniyle uygulanan tedavi süreci ile salon çalışmalarını tamamlamıştır. Oyuncumuz, önümüzdeki hafta fizyoterapist kontrolünde saha çalışmalarına başlayacaktır.

Oyuncumuz Tanguy Coulibaly, antrenman sırasında sol dizine aldığı darbe sonrası, daha önce tedavisi devam eden sakatlık bölgesinde ağrı ve hassasiyet hissetmiştir. İleri tetkik ve görüntüleme işlemleri için İstanbul’da bulunan sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’a yönlendirilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumuyla alakalı detaylı bilgilendirme, kontrollerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.