Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, forvet oyuncusu Richie Omorowa ile ilgili transfer kararını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki İsveçli futbolcunun Hollanda Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht’e kiralandığını açıkladı.

Samsunspor, Richie Omorowa’yı FC Utrecht’e kiraladı - Resim : 1

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Samsunspor’dan yapılan açıklamada, Richie Omorowa’nın 2026-2027 sezonu sonuna kadar FC Utrecht forması giyeceği belirtildi.

Kulüp açıklamasında, “Futbolcumuz Richie Omorowa, 2026-27 sezonu sonuna kadar Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht takımına kiralanmıştır. Richie Omorowa’ya yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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GEÇEN YIL SAMSUNSPOR’A TRANSFER OLMUŞTU

22 yaşındaki İsveçli forvet, geçen yıl Hollanda ekibi Excelsior’dan Samsunspor’a transfer olmuştu.

Ancak Omorowa, kırmızı-beyazlı formayla sahaya çıkmadan Olympiakos Nicosia’ya kiralanmıştı.

YİNE HOLLANDA’YA DÖNDÜ

Bu gelişmeyle birlikte Richie Omorowa, yeni sezonda da Samsunspor kadrosunda forma giymeyecek.

İsveçli golcü, 2026-2027 sezonunu Hollanda temsilcisi FC Utrecht’te geçirecek.