Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, forvet oyuncusu Richie Omorowa ile ilgili transfer kararını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki İsveçli futbolcunun Hollanda Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht’e kiralandığını açıkladı.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
Samsunspor’dan yapılan açıklamada, Richie Omorowa’nın 2026-2027 sezonu sonuna kadar FC Utrecht forması giyeceği belirtildi.
Kulüp açıklamasında, “Futbolcumuz Richie Omorowa, 2026-27 sezonu sonuna kadar Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht takımına kiralanmıştır. Richie Omorowa’ya yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
GEÇEN YIL SAMSUNSPOR’A TRANSFER OLMUŞTU
22 yaşındaki İsveçli forvet, geçen yıl Hollanda ekibi Excelsior’dan Samsunspor’a transfer olmuştu.
Ancak Omorowa, kırmızı-beyazlı formayla sahaya çıkmadan Olympiakos Nicosia’ya kiralanmıştı.
YİNE HOLLANDA’YA DÖNDÜ
Bu gelişmeyle birlikte Richie Omorowa, yeni sezonda da Samsunspor kadrosunda forma giymeyecek.
İsveçli golcü, 2026-2027 sezonunu Hollanda temsilcisi FC Utrecht’te geçirecek.