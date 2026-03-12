UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Samsunspor, son 16 turunda İspanya’nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ile sahasında karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek final yolunda önemli bir skor elde etmeyi amaçlıyor.
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler
UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlarken, temsilcimiz Samsunspor’un da mücadele ettiği bu aşamada takımlar çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Peki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
1 8
Peki Samsunspor - Rayo Vallecano arasındaki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar ve muhtemel ilk 11’ler…
2 8
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak
3 8
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.
4 8
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
5 8
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI KİM YÖNETECEK?
Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu yönetecek.
6 8
SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER
Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Mendes, Celil, Makoumbou, Tomasson, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.
7 8
RAYO VALLECANO MUHTEMEL 11'LER
Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Lopez, Ciss, Akhomach, Palazon, Garcia, de Frutos.
8 8