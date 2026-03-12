Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Spor Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlarken, temsilcimiz Samsunspor’un da mücadele ettiği bu aşamada takımlar çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Peki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler - Resim: 1

UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Samsunspor, son 16 turunda İspanya’nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ile sahasında karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek final yolunda önemli bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

1 8
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler - Resim: 2

Peki Samsunspor - Rayo Vallecano arasındaki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar ve muhtemel ilk 11’ler…

2 8
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler - Resim: 3

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak

3 8
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler - Resim: 4

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

4 8
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler - Resim: 5

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

5 8
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler - Resim: 6

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI KİM YÖNETECEK?

Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu yönetecek.

6 8
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler - Resim: 7

SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Mendes, Celil, Makoumbou, Tomasson, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.

7 8
Temsilcimiz Samsunspor İspanyol ekibi Vallecano karşısında: İşte muhtemel 11'ler - Resim: 8

RAYO VALLECANO MUHTEMEL 11'LER

Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Lopez, Ciss, Akhomach, Palazon, Garcia, de Frutos.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro