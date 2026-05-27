Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor’un gündemine sürpriz bir isim geldi.

Karadeniz ekibinin, Portekiz 2. Lig takımlarından Chaves’te forma giyen David Kusso’yu yakından takip ettiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

22 yaşındaki Angolalı oyuncunun Chaves ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Hem sol bek hem sağ kanat pozisyonlarında görev alan Kusso bu sezon çıktığı 30 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

LEVSKI TRANSFERİ İÇİN DEVREDE

Samsunspor'un yanı sıra Bulgaristan temsilcisi Levski’nin de oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı gelen bilgiler arasında.