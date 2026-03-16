Trendyol Süper Lig'in 26'ıncı haftasında dün Kayserispor'u evinde 2-1 mağlup eden Samsunspor'da Oliver Ntcham maçın henüz 4. dakikasında şansız bir sakatlık yaşayarak oyuna devam edememişti.

NTCHAM'IN SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU

Karadeniz ekibi, Ntcham'ın sakatlığına ilişkin açıklamada bulundı. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) zorlanma ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

Samsunspor'un Ntcham'ın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada sakatlanan futbolcumuz Olivier Ntcham’ın yapılan klinik muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından ivedilikle başlanmış olup, tedavi ve rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir."