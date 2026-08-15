Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda Cherif Ndiaye'nin yeni adresi belli oldu.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfer çalışmaları, Göztepe karşılaşması ve takımdaki son durum hakkında bilgi verdi.

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NDIAYE PAOK'A GİDİYOR

Arbnor Muja'nın takımdan ayrıldığını hatırlatan Çakır, Cherif Ndiaye'nin de Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer olmak üzere olduğunu açıkladı.

Çakır, transferin formülünü de duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Cherif Ndiaye'yi de Yunanistan'ın PAOK kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralık olarak veriyoruz. Şu anda son işlemleri tamamlanıyor."

Samsunspor Ndiaye'nin yeni adresini açıkladı - Resim : 2

SAMSUNSPOR'DAN SANTRFOR TRANSFERİ

Ndiaye'nin ayrılığının ardından Samsunspor hücum hattına takviye yapacak.

Çakır, yeni bir santrforun mutlaka kadroya katılacağını belirtirken orta saha için de Başkan Yüksel Yıldırım'ın özellikle istediği bir oyuncuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.