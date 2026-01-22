Samsunspor, Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferi sonrası kanat rotasyonunda oluşan ihtiyacı Jaures Assoumou ile giderdi.
SAMSUNSPOR ASSOUMOU İLE 4,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Samsunspor, Ligue 2 ekibi Troyes'ten transfer ettiği Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Troyes formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol, 1 asistle oynayan 23 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun transferi kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurès Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla birlikte nice başarılara!" ifadeleri kullanıldı.