Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun üçüncü haftasında Samsunrpor, 1. Lig ekibi Bodrum FK'yı konuk etti.

MOUANDILMADJI YILDIZLAŞTI

Samsunspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken Marius Mouandilmadji 48'de eşitliği bozdu.

Maçın son bölümüne 1-0'lık üstünlükle giren Samsunspor 90'da bir kez daha sahneye çıkan Mouandilmadji'nin golüyle Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

SAMSUNSPOR TÜRKİYE KUPASI B GRUBU'NDA 3'TE 3 YAPTI

Karadeniz ekibi B Grubu'nda 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Bodrum FK ise gruptaki üçüncü maçından da yenik ayrıldı.