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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Karadeniz ekibi, teknik ekibe takviye yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden Gent'te görev yapan 50 yaşındaki Michel Ribeiro'yu duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genk ve Kansas City'de çeşitli kademelerde antrenörlük görevinde bulunmuş Michel Ribeiro, yeni sezonda yardımcı antrenör olarak ekibimize dahil oldu.

Thorsten Fink ile yeniden bir araya gelen Michel Ribeiro'ya hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz"