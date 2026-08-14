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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, geleceğe yatırım kapsamında genç bir ismi kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbaitoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir süredir Samsunspor Futbol Akademisi bünyesinde deneme antrenmanlarına çıkan genç futbolcu, teknik ekibin olumlu raporunun ardından resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreni Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilirken, törende Futbol Direktörü Fuat Çapa ile İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da yer aldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Mbaitoloum Daniel'e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.