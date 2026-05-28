Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde gösterdiği baarılı performansa vurgu yapan bir paylaşımda bulundu.

'ENLERİN TAKIMI SAMSUNSPOR AVRUPA'DA İZ BIRAKTI'

Karadeniz ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Konferans Ligi sona erdi ama ilklerin ve enlerin takımı Samsunspor, Avrupa’da iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşımda, 2025-2026 sezonunda Türkiye’yi, Avrupa’da en iyi şekilde temsil ettiği belirtilirken bireysel performanslara da vurgu yapıldı.

KONFERANS LİGİ'NE DAMGA VURAN PERFORMANSLAR

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, 8 gol ve 3 asistle Konferans Ligi’nde en fazla skor katkısı yapan futbolcu olurken, kaleci Okan Kocuk 6 maç ile kalesini en çok gole kapatan kaleci, Danimarkalı futbolcu Carlo Holse ise 5 asistle organizasyonun en fazla asist yapan futbolcuları arasında ilk sırada yer aldı.