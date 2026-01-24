Süper Lig’in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadele, 24 Ocak Cumartesi (bugün) saat 17.00’de başlayacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Diabate, Soner, Yunus Emre, Ntcham, Mendes, Yalçın, Elayis, Mouandilmadji.
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Syrota, Haidara, Linetty, Keita, Agyei, Tayfur, Churlinov, Petkov