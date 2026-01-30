Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ara transfer döneminde Musaba'nın yerine kadrosuna kattığı Assoumou'nun 90+2'de attığı golle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi puanını 30'a yükseltirken Kasımpaşa 16 puanda kalarak Eyüpspor ve Kayserispor'un bu hafta alacağı sonuçlara bağlı olarak küme hattına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

KASIMPAŞA EMRE BELÖZOĞLU İLE DAHA KAZANAMADI

Kasımpaşa Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı. Teknik direktörlük görevine geldikten sonra takımın başında 6 lig maçına çıkan Belözoğlu 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.