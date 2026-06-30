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Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, orta saha arayışlarında rotasını yeniden İskoçya'ya çevirdi.

İskoç basınında yer alan haberlere göre; Karadeniz ekibi, Motherwell'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Watt için yaptığı iki teklifin reddedilmesinin ardından yeni bir girişimde daha bulunmaya hazırlanıyor.

MOTHERWELL'İN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Motherwell'in yaklaşık 1,75 milyon sterlinlik bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine başlamaya sıcak baktığı ifade edildi. Samsunspor'un bu rakama yakın bir teklifle yeniden pazarlık masasına dönmesinin beklenildiği kaydedildi.

BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Başarılı performansıyla dikkat çeken Elliot Watt ile Celtic, Rangers ve Cardiff City'nin de ilgilendiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Motherwell formasıyla ligde 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol kaydederek takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen Watt'ın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı.