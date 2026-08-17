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Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Samsunspor Göztepe'yi konuk etti.

GÖZTEPE MAÇA HIZLI BAŞLADI

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Göztepe'nin erken bulduğu golle hızlı başladı.

ALEX MATOS 3. DAKİKADA AĞLARI HAVALANDIRDI

İzmir ekibinin klasikleşen uzun taç organizasyonunda ceza sahasına düşen topu Alex Matos düzgün ve sert bir vuruşla ağlara göndererek henüz 3'üncü dakikada takımını öne geçirdi.

THORSTEN FINK YOĞUN İTİRAZLARDA BULUNDU

Bu golden sonra Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink önce karşılaşmanın dördüncü hakemi Melek Dakan'a ardından da orta hakem Kadir Sağlam'a sert itirazlarda bulundu.

KADİR SAĞLAM SARI KARTINA BAŞVURDU

Kadir Sağlam uyarılarına rağmen itirazlarına devam eden Alman teknik adama sarı kart gösterdi.

CEKETİNİ YEDEK KULÜBESİNE FIRLATTI

Bunun üzerine adeta çılgına dönen Thorsten Fink üzerindeki ceketi çıkararak yedek kulübesine doğru fırlattı.

Mücadele, Samsunspor'un santra vuruşuyla yeniden başladı.