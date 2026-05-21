Samsunspor'da Zeki Yavru, Lubo Satka, Soner Gönül ve Olivier Ntcham ile yolların ayrılmasının ardından transfer çalışmaları hızlandı.

SAMSUNSPOR GALATASARAY'DAN KAZIMCAN VE NELSSON'U İSTİYOR

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi Galatasaray'dan iki futbolcuya talip oldu.

Devre arasında Başakşehir'e kiralanan sol bek Kazımcan Karataş ile birlikte Serie A'da bu sezon küme düşen Hellas Verona forması giyen Victor Nelsson'un Samsunspor'un transfer hedefleri arasında olduğu iddia edildi.

İKİ OYUNCUNUN DA SÖZLEŞMELERİNİN BİTMESİNE 1 YIL KALDI

Başakşehir formasıyla 11 maçta forma giyen Kazımcan Karataş 2 asistle oynarken Victor Nelsson Hellas Verona'da bu sezon 37 maçta görev aldı. İki oyuncunun da Galatasaray ile 1'er yıllık sözleşmesi kaldı.